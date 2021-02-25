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"مصر أمانة في أعناق الشعب".. تعرف على وصية مبارك الأخيرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تحل اليوم الذكرى الأولى على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي وافته المنية في 25 يناير 2020، عن عمر ناهز 91 عامًا، بعد أن ظل في حكم بمصر قرابة الـ30 عامًا.

وقد ترك بصمة واضحة في تاريخ مصر وشعبها، وقد أثرت وصيته الأخيرة في نفوس المصريين بعد وافته المنية في 25 يناير 2020، بعد صراع مع المرض.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية وصية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك:

وصية مبارك الأخيرة:

نشر علاء مبارك، في 28 فبراير 2020 على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، فيديو لمقطع صوتي مسجل لوالده، يتضمن وصيته الأخيرة للمصريين.

وقال حسني مبارك في الفيديو: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهرة".

وأضاف: "إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما".

وتابع: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته. انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات".

مصر "أمانة في أعناق الشعب":

وأكد مبارك على أن مصر "أمانة في أعناق الشعب"، مضيفا: "احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

تحل اليوم 25 فبراير، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما والذي توفي بمستشفى الجلاء العسكري.

أحيت عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الأولى له.

وتوافد أفراد الأسرة وعدد من المحبين صباح اليوم على مدفن الرئيس الأسبق.

وكان علاء مبارك، كتب في تغريدة له أمس على موقع تويتر: ‏الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

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