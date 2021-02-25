عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة ويواجه هذا الأسبوع فريق وادي دجلة فى لقاء قوي بين الفريقين.

بينما تقام اليوم ثلاث مباريات يُعد فى مقدمتها بيراميدز والجونة ويواجه كل من الإنتاج الحربي وإنبي والاتحاد السكندري يواجه وادى دجلة.





وجاء جدول المباريات من الجولة الـ14 حتى الـ21 على النحو التالي: