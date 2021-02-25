ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية، ومحلات بيع السلع، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الوجبات الجاهزة عثر به على 2.92 طن دجاج يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، وضبط مخبز استولى صاحبه على مبلغ قدره 10،610،588 جنيه بإثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز.





تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة على محلات ومصانع حفظ السلع وبيعها أسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لمصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، عثر به على 2.92 طن دواجن مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة و1.57 طن أرز وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.



