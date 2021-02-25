Advertisements

ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية، ومحلات بيع السلع، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الوجبات الجاهزة عثر به على 2.92 طن دجاج يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، وضبط مخبز استولى صاحبه على مبلغ قدره 10،610،588 جنيه بإثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة على محلات ومصانع حفظ السلع وبيعها أسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لمصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، عثر به على 2.92 طن دواجن مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة و1.57 طن أرز وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،610،588 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82%، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر وبحوزته 6350 عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القليوبية الفجر

أخبار تهمك

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 3 ساعات

الشناوي وعبدالحفيظ مهددان بالإيقاف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يفاجئ "جنش" بقرار جديد في الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»