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ضبط صاحب مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:00 م
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية، ومحلات بيع السلع، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الوجبات الجاهزة عثر به على 2.92 طن دجاج يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، وضبط مخبز استولى صاحبه على مبلغ قدره 10،610،588 جنيه بإثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة على محلات ومصانع حفظ السلع وبيعها أسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لمصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، عثر به على 2.92 طن دواجن مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة و1.57 طن أرز وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.
كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،610،588 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، استخراج 82%، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر وبحوزته 6350 عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.
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