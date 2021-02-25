تقارير: قلق بسبب سيطرة جماعة الاخوان الإرهابية.. وترقب كبير للاستقرار الليبي

بعد توقيع الطرفين المتنافسين في الغرب والشرق الليبي على اتفاق وقف إطلاق نار دائم، في 23 من أكتوبر الماضي وبعدما انتهت جلسات من المناقشات برعاية الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في إطار ملتقى الحوار الوطني الليبي، تم تعيين المهندس ورجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة رئيساً مؤقتاً للوزراء، إلى جانب مجلس رئاسي انتقالي مؤلف من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي الى حين تنظيم انتخابات وطنية في ديسمبر 2021.

وحرصت وسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الانباء الليبية والفجر والعهد علي الإشارة الي الاوضاع الليبية التطورات الجديدة وتشكيل هذه الحكومة المؤقتة وتأثير القوى الخارجية تعصف بحياة الليبين وتريد أن تسلّم البلاد للشعب الليبي، لكي تستمر بفرض أجنداتها وتعيين دمى موالية لها بهدف تحقيق مصالحها وأطماعها بخيرات ليبيا بعد أن سيطر الإخوان المسلمون على مقاعد ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم وتخطيط من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا بقيادة ستيفاني ويليامز التي خدمت بشكل استثنائي أجندات الإدارة الأمريكية للبقاء على ساحة النزاع بليبيا، بدأت إدارة بايدن بالعمل من جديد وتسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيق مصالحها.

وطبقا لوسائل الاعلام الليبية فإنه يؤكد الخبراء في الشأن الليبي بأن الإدارة الجديدة في أمريكا بدأت في التخلص من أتباعها من السياسيين وقادة الجماعات المسلحة التي فقدت أوراقها في الداخل الليبي، لتعيد خلط الأوراق وإصدار قوى جديدة قادرة على تنفيذ إرادة الأمريكي في ليبيا.

وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ان كل المؤشرات تؤكد بأن مزاعم تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال، لم تُقنع إلا من يحاول الاقتناع بها أو من يريد للرجل أن يستمر في منصبه في حكومة الوحدة الوطنية، أشارت السفارة بعد ما تردد عن محاولة اغتيال باشاغا إلى أن ريتشارد نورلاند السفير الأمريكي في ليبيا تحدث مع باشاغا هاتفياً، وشدد على أن "تركيز الوزير باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بالدعم الكامل ودعى إلى اجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة.

فأمريكا وبعد انتخاب أعضاء الحكومة المؤقتة في ليبيا، تريد أن تقضي مع باشاغا على الميليشيات وقادة الجماعات المسلحة التي كانت منذ وقت قصير تدعمهم بالأموال والسلاح، بل وتسميهم "الثوار" و "أحرار" ليبيا. أما الآن، وكما فعلت سابقاً مع بن لادن والبغدادي وحركة طالبان، بعدما إستخدمتهم، وتحاول أمريكا إنهاء نفوذ الميليشيات و قادتهم على غرار أسامة الجويلي، صلاح بادي ومصطفى قدور وغيرهم الكثير من وكلاء الأمريكان في ليبيا. فقد انتهت مدة صلاحيتهم وتم استبدالهم بأشخاص سياسيين محترمين ووزراء مرموقين.

في هذا الشأن، يعتقد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، أن ما أشيع عن تفاصيل محاولة الاغتيال المزعومة، التي تعرض لها باشاغا، فيها مفارقات غامضة لا يقبلها المنطق، أهمها محاولة الاغتيال رمياً بالرصاص من سيارة واحدة على رتل يتكون من 60 سيارة مصفحة لا يخترقها الرصاص.

ويرى المحلل العسكري والسياسي محمد الترهوني، أن العملية برمتها عبارة عن زوبعة الهدف منها إعادة تسويق باشاغا أمريكياً، والذي يحاول زعزعة الأمن والتأكيد على أنه الوحيد القادر على حلها للتواجد في السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة واستمرار بقائه وزيراً في الحكومة المقبلة.

وأشار الترهوني إلى أن هذه المحاولة لن تكون الأخيرة وستكون هناك عمليات أخرى من باشاغا، متوقعاً أن يقوم بالزج بقوات من مصراتة داخل العاصمة طرابلس لفرض أمر واقع جديد ينحرف بالمسار السياسي إن لم يضمن مكاناً به. وبدل الاعتذار، وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، اتجه باشاغا إلى تصعيد الموقف نحو الاستغلال السياسي لكسب تعاطف أطراف يعتبرها مؤثرة في خيارات تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة، وأهمها الولايات المتحدة التي تعتمد عليه كثيراً، ما جعل السفير الأميركي أول من يتظاهر بتصديق الرواية ويعبّر عن تنديده واستنكاره لمحاولة الاغتيال المزعومة.