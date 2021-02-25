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بهذه الطريقة.. تامر هجرس يُعلن عن اشتياقه الشديد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
نانسي سمير
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نشر الفنان تامر هجرس عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة له مع الفنانه الراحله رجاء الجداوي وهو يقبلها، وعلق عليها قائلاً:"وحشتيني... الله يرحمك".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان تامر هجرس الدرامية مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مع الفنانة دنيا سمير غانم، والمسلسل تم عرضه في رمضان 2019، وقد لقي أستحسان كبير من قبل الجمهور.


والجدير بالذكر أن تامر هجرس ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" و هو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري مع النجمه هيفاء وهبي بالإضافه لعدد كبير من النجوم منهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن و العديد من ضيوف الشرف منهم الفنان باسم سمرة.

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