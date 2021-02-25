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عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنه يكن كل احترام وتقدير للنادي الأبيض مشددا على أنه لا صحة لما تم تداوله في الساعات الماضية عن إهانته لقميص النادي.

وغرد عواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر :"أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال".

وأضاف :"ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك وهو شرف كبير أعتز به ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة".

وتابع :"كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التى رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق الجميع".

واختتم :"أناشد جماهير الزمالك الوفية التى لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات في الوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد".

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