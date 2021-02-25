نائبه تشيد بتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير: النشء قوة مصر في المستقبل









أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجائزة المستحدثة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ومشاركه حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنتصار السيسي، مؤتمر توزيع الجوائز، مؤكدة أنه يعكس إيمان الدولة المصرية أن النشء هم قوة مصر في المستقبل التي تستطيع النهوض بها.



وطالبت عطوة، خلال البيان الصادر له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير بيئة أمنه للمبدعين المكتشفين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير للاستمرار، مُشددة على ضرورة توثيق تلك الافكار والابداعات حتي لا يتعرضوا لسرقة مجهودهم.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن تكرم صغار المبدعين يوم الأحد المُقبل يأتى هذه الخطوة انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، فضلا عن دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم فى مجالات الإبداع، مُطالبة بأستمرار هذه المسابقات خلال الفترة المقبلة لانها تساعد على جنى الدولة لكثير من الايجابيات خلال الفترة المقبلة.