Advertisements

نائبه تشيد بتوزيع جائزة الدولة للمبدع الصغير: النشء قوة مصر في المستقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements




أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجائزة المستحدثة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ومشاركه حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنتصار السيسي، مؤتمر توزيع الجوائز، مؤكدة أنه يعكس إيمان الدولة المصرية أن النشء هم قوة مصر في المستقبل التي تستطيع النهوض بها.

وطالبت عطوة، خلال البيان الصادر له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير بيئة أمنه للمبدعين المكتشفين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير للاستمرار، مُشددة على ضرورة توثيق تلك الافكار والابداعات حتي لا يتعرضوا لسرقة مجهودهم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تكرم صغار المبدعين يوم الأحد المُقبل يأتى هذه الخطوة انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، فضلا عن دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم فى مجالات الإبداع، مُطالبة بأستمرار هذه المسابقات خلال الفترة المقبلة لانها تساعد على جنى الدولة لكثير من الايجابيات خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ ساعة الا ربع

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ 43 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»