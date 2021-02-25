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مصرع 3 أطفال إثر انقلاب عربة كارو في مصرف بالشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقي 3 أطفال مصرعهم إثر انقلاب عربة كارو كانوا يستقلونها في مصرف بدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبدلغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد انقلاب عربة كارو في مصرف ما أسفر عن غرق 3 أطفال.

انتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد حسن أباظة رئيس مباحث المركز وتم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة مستشقلي العربة وهم كل من "منة. م " 13 عاما و"رؤى. ش " و" رضا. ا " 5 سنوات مقيمين بقرية الميسة التابعة لدائرة المركز.

تم استخراج الجثامين ونقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم.

وفي السياق نفسه تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شردة ديرب بلاغا بوفاة عامل بنا أثناء مباشرة عمله بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفي يدعى "محمد. ط. ي " 25 عاما وتبين أنه أثنء قيامه بمباشرة عمله سقطت عليه جزء من خرسانة ما أدى لوفاته متاثرا بإصابته بتزيف وكسور في الجمجة والجسم.

تحررر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة ديرب نجم بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة للتصريح بالدفن كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم.

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