رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بعيدها الوطني

هنَّأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكومة وبرلمان وشعب دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام والذكرى الـ 30 للتحرير، مثمنًا ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، لتصبح دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة وتشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.





وأكد رئيس البرلمان العربي أن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الكويت تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به، مشيدًا بدبلوماسيتها المتوازنة وسياساتها الحكيمة، ومواقفها الداعمة دائمًا لتعزيز العمل العربي المشترك، ودفاعها عن القضايا العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.



