وزيرة الدفاع اللبنانية تشكر السيسي والمصريين على المساعدات الطبية (فيديو)

توجهت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية، بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري، والشعب المصري لوصول طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان.





وأشارت "زينة"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير المصري في لبنان، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن المساعدات المصرية التي وصلت إلى لبنان ساعدت وخففت من وجع اللبنانين، مؤكدة أن العلاقات التي تربط مصر ولبنان قوية ومتينة وقديمة.





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