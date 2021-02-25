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وزيرة الدفاع اللبنانية تشكر السيسي والمصريين على المساعدات الطبية (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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توجهت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية، بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري، والشعب المصري لوصول طائرة مصرية محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان.

وأشارت "زينة"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير المصري في لبنان، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن المساعدات المصرية التي وصلت إلى لبنان ساعدت وخففت من وجع اللبنانين، مؤكدة أن العلاقات التي تربط مصر ولبنان قوية ومتينة وقديمة.

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سجّلت لبنان 3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار وزارة الصحة اللبنانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 362833 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4508 وفيات.

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