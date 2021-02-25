عاجل- اتحاد الكرة يحدد موعد قمة الزمالك والأهلي

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد الموافق 18 إبريل المقبل موعدا لإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي وفي تمام الساعة 9:30 مساء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة ويملك 3 مباريات مؤجلة عن منافسه الزمالك.