Advertisements

عاجل- اتحاد الكرة يحدد موعد قمة الزمالك والأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد الموافق 18 إبريل المقبل موعدا لإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي وفي تمام الساعة 9:30 مساء.

 

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة ويملك 3 مباريات مؤجلة عن منافسه الزمالك.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ ساعة الا ربع

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»