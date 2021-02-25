قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل

كشفت محافظة القاهرة،عن قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع آلاف – بعض مناطق الهجانة)، وذلك لقيام الهيئة الهندسية بإنشاء قواعد كوبرى الميثاق، والذى يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.



وأكدت شركة مياه الشرب، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2021227 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لمدة (10 ساعات).



وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التلفون الأرضى.

