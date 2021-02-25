Advertisements

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت محافظة القاهرة،عن قطع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع آلاف – بعض مناطق الهجانة)، وذلك لقيام الهيئة الهندسية بإنشاء قواعد كوبرى الميثاق، والذى يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.

وأكدت شركة مياه الشرب، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2021227 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لمدة (10 ساعات). 
 
وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التلفون الأرضى.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»