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القيادة والتأثير.. برنامج تدريبي لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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صرح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بأن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبي "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وأضاف الجيزاوي، أن البرنامج سوف ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالي 18 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج التدريبي مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه قال الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي للمركز إن أولى جلسات البرنامج التدريبي سوف تبدأ خلال الفترة من 6 - 8 مارس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على ان يتم حجز الدورة بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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