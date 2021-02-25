سفيرنا في لبنان عن دعم بيروت: مصر حاضرة دائما (فيديو)

قال السفير ياسر علوي، السفير المصري في لبنان، إن بيروت استلمت اليوم دفعة جديدة من المساعدات عبر الجسر الجوي الممتد منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.





وأشار "علوي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الدفاع اللبنانية، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن هذه الدفعة من المساعدات موجهة للجيش اللبناني وتتضمن مواد طبية، ودوائية تم إعدادها بالتنسيق مع الجانب اللبناني، فضلا عن 5 طن من المواد الغذائية.



