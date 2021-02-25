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سفيرنا في لبنان عن دعم بيروت: مصر حاضرة دائما (فيديو)
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:15 م
هدى عبدالرازق
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قال السفير ياسر علوي، السفير المصري في لبنان، إن بيروت استلمت اليوم دفعة جديدة من المساعدات عبر الجسر الجوي الممتد منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
وأشار "علوي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الدفاع اللبنانية، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن هذه الدفعة من المساعدات موجهة للجيش اللبناني وتتضمن مواد طبية، ودوائية تم إعدادها بالتنسيق مع الجانب اللبناني، فضلا عن 5 طن من المواد الغذائية.
ولفت إلى أن الجسر الجوي مع لبنان مستمر طالما هناك حاجة إليه، معلقا: "نحن حاضرون دائما، وهذا واجبنا بل وأقل من الواجب"، مؤكدا أن مصر تسخر إمكانياتها لدعم الأشقاء في لبنان لتجاوز هذه المرحلة".
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