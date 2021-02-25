القبض على موظف بالوحدة المحلية بالمنيا لتزويره شهادات مدرسية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (عامل بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنيا) بالتقدم لإحدى المدارس الإعدادية بالمنيا بمستخرجي نجاح منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية يفيدا نجاح المذكور في الصف الأول والثاني الإعدادي "خلافًا للحقيقة" ليتمكن بموجبهما من الالتحاق بالصف الثالث الإعدادي بـ "نظام المنازل "، والحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.





وبالاستعلام من الجهة المختصة أفادت بأن مستخرجي النجاح غير صحيحين وغير صادرين عنها وأن اسم المتهم غير مدرج بأسماء الناجحين.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على مستخرجي النجاح المزوران من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.





وبتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه (مدير المدرسة المشار إليها - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)، وقد أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة وأضاف بأنه قام باصطناع مستخرجي النجاح المزوران باستخدام برامج الحذف والإضافة "الفوتوشوب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.