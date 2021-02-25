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الموت يُفجع الإعلامية إيمان أبو طالب

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الإعلامية إيمان أبو طالب عن وفاة والدها، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت إيمان أبوطالب منشورًا قالت فيه:"إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب المهندس سيد أبوطالب، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت الإعلامية إيمان أبو طالب قد وجهت رسالة لوالدها قبل رحيله بساعات قليلة، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لأب الذي يٌشار إليه بالبنان ويَفتخر به بين الأنام، فهنيئًا لي بك أيها الأب العظيم، فمهما قلت ومهما كتبت يعجز لساني عن أن يجد كلمات تعبّر عما في قلبي لأوفيك حقك، فما في قلبي لك أكبر من أن أوفيه بالكتابة وما أكنه لك مِن حب واحترام يفوق كل وصف، لذا فإنّنى لن أستطيع أن أصف ما بداخلي من مشاعر نحوك فأنت خير أب ربيتني فأحسنت تربيتي".

وتابعت إيمان أبو طالب قائلة:"علمتني كيف أحب الحياة وأعيشها، علمتنى كيف أصمد أمام موجات الحياة العاتية، فأنت خير قدوة لي أقتدي بك وأسير على نهجك، إن هذه السطور التي أدونها يا أبي قليل من كثير أحمله لك في قلبي الذي يحبك كثيراً، أبي لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك ولكن لا أملك سوى الكلمات الكثيرة من صادق التعبيرات فلتكن هي هديتي لك في شدتك الآن، فما أعيشه يا أبي في إحساسي بمرضك وتعبك غير مسبوق ولا أستطيع أن أعبر عما أشعر به لكن كل ما أعرفه أن حياتي متوقفة بدونك، الله يسلم عمرك يا حبيب العمر وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويردك لنا سالمًا يا أصل الحياة والمحبة والطيبة".

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