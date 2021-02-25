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الموت يُفجع الإعلامية إيمان أبو طالب
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
هبة أحمد
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أعلنت الإعلامية إيمان أبو طالب عن وفاة والدها، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كتبت إيمان أبوطالب منشورًا قالت فيه:"إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب المهندس سيد أبوطالب، نسألكم الفاتحة والدعاء".
وكانت الإعلامية إيمان أبو طالب قد وجهت رسالة لوالدها قبل رحيله بساعات قليلة، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لأب الذي يٌشار إليه بالبنان ويَفتخر به بين الأنام، فهنيئًا لي بك أيها الأب العظيم، فمهما قلت ومهما كتبت يعجز لساني عن أن يجد كلمات تعبّر عما في قلبي لأوفيك حقك، فما في قلبي لك أكبر من أن أوفيه بالكتابة وما أكنه لك مِن حب واحترام يفوق كل وصف، لذا فإنّنى لن أستطيع أن أصف ما بداخلي من مشاعر نحوك فأنت خير أب ربيتني فأحسنت تربيتي".
وتابعت إيمان أبو طالب قائلة:"علمتني كيف أحب الحياة وأعيشها، علمتنى كيف أصمد أمام موجات الحياة العاتية، فأنت خير قدوة لي أقتدي بك وأسير على نهجك، إن هذه السطور التي أدونها يا أبي قليل من كثير أحمله لك في قلبي الذي يحبك كثيراً، أبي لو كنت أملك أن أهديك قلبي لنزعته من صدري وقدمته إليك ولو كنت أملك أن أهديك عمري لسجلت أيامي باسمك ولكن لا أملك سوى الكلمات الكثيرة من صادق التعبيرات فلتكن هي هديتي لك في شدتك الآن، فما أعيشه يا أبي في إحساسي بمرضك وتعبك غير مسبوق ولا أستطيع أن أعبر عما أشعر به لكن كل ما أعرفه أن حياتي متوقفة بدونك، الله يسلم عمرك يا حبيب العمر وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويردك لنا سالمًا يا أصل الحياة والمحبة والطيبة".
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