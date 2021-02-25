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بالصور.. وزير التموين يتفقد مصنع سكر "إدفو" بطاقة إنتاجية 115 ألف طن سنويا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
وزير التموين والتجرة الداخلية
وزير التموين والتجرة الداخلية
أحمد الشيخ
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بدأ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جولته الميدانية لمحافظة أسوان رافقه خلالها السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضاً أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث شملت اول محطات الزيارة  تفقد مصنع سكر إدفو وتضمنت الجولة تفقد أقسام حيث أستعرض المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية الإنتاج اليومى والذى وصل إلى ١١٠٠ طن سكر وبأنتاج سنوي يصل لنحو ١١٥ ألف طن سكر.

حيث يقوم بعصير حوالى 10 ألاف طن يومياً، وكذلك يتم عصير مليون ومائة ألف طن من محصول قصب السكر  سنوياً، وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع شملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات.

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وزير التموين وزارة التموين مصنع إدفو للسكر التجارة الداخلية

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