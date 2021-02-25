Advertisements

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي من أجل الهجرة الآمنة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.

وأشار وزير الخارجية خلال البيان المسجل إلى أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين على تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف على التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه، موضحًا أن المؤتمر يمثل منبرًا لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة، مؤكدا أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها على إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.

كما أكد وزير الخارجية أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد. 

وتتسق تلك الرؤية مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلى رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط على البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية بوابة الفجر الهجرة الامنة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ ساعة الا ربع

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»