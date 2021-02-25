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اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي الأهلي والنصر والزمالك والحدود في كأس مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

 

الأهلي ضد النصر على ملعب السلام يوم الأربعاء الموافق 14 مارس فى تمام التاسعة ونصف مساءا.

 

بيراميدز ضد العبور بالقليوبية فى تمام التاسعة ونصف مساءا على ستاد الدفاع الجوي يوم الأربعاء الموافق 14 مارس.

 

الزمالك ضد حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 14 مارس على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة ونصف مساءا.

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