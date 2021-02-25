Advertisements

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

 

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور ال 16 لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

 

بتروجت ضد كوكاكولا على ستاد السكة الحديد يوم 8 مارس فى تمام الثانية ونصف عصرًا.

 

وادي دجلة ضد الاتحاد على ستاد غزل المحلة يوم 15 إبريل فى تمام التاسعة ونصف مساءا.

 

المصري ضد طلائع الجيش يوم 15 مارس على ستاد الاسكندريه الساعه التاسعه والنصف.

 

أسوان ضد الجونة على ستاد بتروسبورت الساعه التاسعه والنصف يوم 16 إبريل

 

مصر المقاصة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 إبريل فى تمام التاسعة ونصف على ستاد السلام.

لا يتوفر وصف.

أخبار تهمك

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»