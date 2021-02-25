عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور ال 16 لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

بتروجت ضد كوكاكولا على ستاد السكة الحديد يوم 8 مارس فى تمام الثانية ونصف عصرًا.

وادي دجلة ضد الاتحاد على ستاد غزل المحلة يوم 15 إبريل فى تمام التاسعة ونصف مساءا.

المصري ضد طلائع الجيش يوم 15 مارس على ستاد الاسكندريه الساعه التاسعه والنصف.

أسوان ضد الجونة على ستاد بتروسبورت الساعه التاسعه والنصف يوم 16 إبريل

مصر المقاصة ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 إبريل فى تمام التاسعة ونصف على ستاد السلام.