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الأحد.. بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية بدءا من يوم الأحد المقبل، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض التى تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح "السقعان"، خلال بيان اليوم، أن الحملة تستهدف تطعيم نحو 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية من بينهم 2662 طفلا عربيا وأجنبيا من المقيمين في البلاد، وتتم بواسطة 1886 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأشار إلى أنه يبلغ إجمالى عدد المشاركين في الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية نحو 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد على 49 الف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه ستتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر في تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.

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