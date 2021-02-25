أحمد صادق ينضم لقائمة أبطال "اللي ملوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد صادق عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر الفنان أحمد صادق صورة جديدة له من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلاً :"

توكلنا على الله، شعبان الكبير في اللى ملوش كبير، تأليف عمر يس، واخراج مصطفى فكري، رمضان 2021".



مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.