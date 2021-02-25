سامي عبدالراضي: رفع الحد الأدنى للأجور وحقوق الصحفيين داخل المؤسسات أولوياتي

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة الوطن، والمرشح على عضوية مجلس النقابة، بانتخابات التجديد النصفي، إن الدافع الرئيسي لترشحه هو تقديم خدمات حقيقية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بهدف أداء مهني راقي، يليق بالمرحلة العظيمة التي تعيشها مصر.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الأداء المهني للزملاء بالمؤسسات، من أكثر القضايا التي سيعمل عليها حال انتخابه عضوًا بالمجلس؛ وذلك عن طريق التدريب على جميع أدوات الصحافة الجديدة، خاصة وأنها مهنة تنتقل الآن إلى مرحلة مختلفة من التطور التكنولوجي، واستحداث أدوات وألوان جديدة من الموضوعات، لافتًا إلى أن الصحافة الورقية أصبحت الآن شبه مهددة، ولكنها ستظل قوية وراسخة.



وأكد "عبدالراضي"، أنه سيعمل على الاهتمام بحقوق الزملاء داخل المؤسسات، وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور، بما يوزاي متطلبات الحياة، في ظل تدني واضح لها داخل المؤسسات، متابعًا: "كلنا إيد واحدة، من أجل نقابة قوية، وهي صرح عظيم يستحق أن نعمل من أجله".



ووجه المرشح لعضوية المجلس، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "نثق فيكم وفي ذكائكم، وقدرتكم على الاختيار، ونثق في قدرتكم على فرز المرشحين بشكل صحيح، ونتمنى أن نكون على قدر هذه الثقة، ودائمًا سنكون متواجدين بجوار الزملاء، سواء كنّا من أعضاء المجلس المقبل أو لا".



وفيما يخص انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، أكد "عبدالراضي" أن العالم كله تأثر بهذه الأزمة، وفي القلب منه نقابة الصحفيين، لافتًا إلى ضرورة الحرص على حياة وصحة الزملاء، وتطبيق اللجنة المشرفة على الانتخابات كافة الإجراءات الاحترازية، وأيضًا التزام الزملاء بها بشكل كامل.



وكان قد تقدم الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة الوطن، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.