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ضبط 22 من الطيور والحيوانات البرية المدرجة بجدول سايتس B

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج في مجال حماية الثروة الزراعية، تم ضبط (مصنع "مرخص" بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية( بمضبوطات بلغت (3،700 طن + 310 لتر) أسمدة زراعية بدون بيانات وغير مسجلة بالجهات المعنية ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.


في مجال حماية البيئة تم ضبط (مزرعة"بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة) بمضبوطات بلغت (22 من الطيور والحيوانات البرية وجميعها مدرجة بجدول، (سايتس B) ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو الإمساك والإتجار بها بالمخالفة لقانون حماية البيئة والمحميات الطبيعية، كما تم ضبط (عدد 3 "شركة ومصنع" بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.. بمضبوطات بلغت (13،357 طن مواد غذائية) بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بالجهات المعنية بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

وضبط عدد (20 سيارة ) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القاهرة، وضبط عدد (7) مكمورة فحم بنطاق مديرية أمن القليوبية.. لعدم وجود سجل " الحالة البيئية، المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وضبط (6) قضايا بنطاق المنطقة المركزية – إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية ضبط (61) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الإسماعيلية، وفي مجال الإجراءات الإحترازية، وضبط (16) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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