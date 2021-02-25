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وزير التموين : 60 مليون جنيه تكلفة تطوير صومعة إدفو

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:33 م
وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
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واصل الدكتور على المصيلحي وزير التموين تفقد عدد من المشروعات  بمحافظة أسوان اليوم الخميس، حيث قام  بزيارة مطحن وصومعة إدفو ، التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.

 ورافقه بالجولة السيد اللواء أشرف عطية حيث شهدوا أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه لينتج يومياً 300 طن من الدقيق لتغطية إحتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، كما تصل الطاقة الإستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين ، كل خليه سعة ٥٠٠٠ طن قمح.

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