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للسائقين.. نصائح المرور للقيادة بأمان على الطرق السريعة أثناء الشبورة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لشبورة ماةتستمر لمدة 6 أيام بدايةمن غدا الجمعة الموافق 26 من فبراير لعام 2021 وعلى السائقين توخي الحذر واتباع تعاليم المرور تجنبا لارتكاب الحوادث وخاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة باكرا.

1- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

9- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.

10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

12- السير في الحاره الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

13- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

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