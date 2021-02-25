للسائقين.. نصائح المرور للقيادة بأمان على الطرق السريعة أثناء الشبورة

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لشبورة ماةتستمر لمدة 6 أيام بدايةمن غدا الجمعة الموافق 26 من فبراير لعام 2021 وعلى السائقين توخي الحذر واتباع تعاليم المرور تجنبا لارتكاب الحوادث وخاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة باكرا.





1- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.





2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.





3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.





4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.





5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.





6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.





7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.





8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.





9- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.





10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.





11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.





12- السير في الحاره الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.





13- لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.





14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.





15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.





16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.