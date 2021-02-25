Advertisements

محافظة الفيوم: ضبط أقراص "ترامادول" و1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص بأطسا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

محافظ الفيوم يؤكد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة


أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بمركز اطسا، وذلك خلال حملة مكبرة مساء أمس لادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين، بقرى ومركز إطسا.

أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتًا الى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، لافتا الى تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل... الإسكان: إنجاز 95% من تطوير منطقة عين الصيرة وتحويلها إلى مزار سياحي

منذ حوالي 4 ساعات

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم

عاجل.. وفاة رجل الأعمال " حسين صبور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ أقل من ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»