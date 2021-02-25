إحياءً للذكرى.. جمال وعلاء مبارك في حضرة الرئيس الراحل (صور)

أحيا جمال وعلاء مبارك، صباح اليوم، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة.



وتوافد على قبر الرئيس الراحل، أفراد أسرته، بالإضافة إلى عدد من محبيه، والذين وضعوا الورود على قبره، وعلى جداريته، التي كُتب عليها: "هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيرى بما لنا أو علينا".



وتحل اليوم، الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية يوم 25 فبراير 2020، والذي أجرى وقبل وفاته بنحو شهر عملية جراحية، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.