تطورات تجديد عقد قائد ريال مدريد

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لتجديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل.





ولم يوافق راموس على عرض التجديد المقدم له من إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، حتى الآن.





وقام فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بعقد جلسة مع راموس، أول أمس الثلاثاء، من أجل مناقشة العقد الجديد، والذي سار بشكل جيد حسب ما أوضحت تقارير إعلامية.





بيريز أبلغ راموس، بأن ريال مدريد يتمسك باستمرار اللاعب في الملكي، وأنه لا يزال يحافظ على عرض التجديد، من أجل بقائه.





وكانت كشفت تقارير صحفية أن عرض ريال مدريد يتضمن التجديد لراموس لمدة موسمين، مع تقليل الراتب بنسبة 10%.



