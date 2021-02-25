محطة معالجة صرف صحي دكرنس تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثانية

أعلنت مياه الدقهلية عن حصول محطة معالجة صرف صحي دكرنس؛ بمحافظة الدقهلية على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية، وذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.





ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 20202021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد.T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، تحت قيادة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب م خالد حسين نصر بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.



