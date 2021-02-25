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بالصور .. أفراح وأحزان في نهائي مثير لدوري مراكز الشباب بالمنوفية

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أختتمت منافسات النسخة الثامنة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية بفوز فريق مركز شباب مسجد الخضر على نظيرة فريق مركز شباب اصطباري بركلات الترجيح بنتيجة 3-4 عقب ختام المباراة النهائية بالتعادل السلبي بملعب مركز شباب قويسنا .
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خاض مسجد الخضر المباراة النهائية بتشكيل تكون من على محمد عبدالغنى حارس مرمى ومحمود صبرى واسامه مرتضى وأاحمد جمال وأحمد شعبان وعبده اشرف ومصطفي عبده وهيثم وحيد وعبدالرحمن وحيد محمد عاطف فليكس وكريم الزناتي .
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البدلاء محمود محمد السيد وأسامه جمال وحسن يوسف ومحمد تاج الدين وأحمد ناصر عبدالعظيم صبرى وعمار جمال وعبده فوزي وشريف مصطفي ومحمد ماجد .

وخرج اللقاء بالتعادل السلبي وحسمت ركلات الترجيح فوز فريق مسجد الخضر 4-3 وسط فرحة عارمة داخل ملعب قويسنا، وقي المقابل سادت حالة من الحزن الشديد على لاعبي اصطباري بسبب فقد اللقب حيث كان يأمل الفريق في حصد الكأس للمرّة الثانية في التاريخ بعدما حقق اصطباري لقب النسخة الأولى من البطولة .

وأدار اللقاء النهائي الحكم سيد منير عاونه أحمد ساهر وأحمد نبيل وحكم رابع ندى ناجي وراقب الحكام فوزي عبد الغني .
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وعقب اللقاء تسلّم مركز شباب مسجد الخضر كأس البطولة والميداليات كما حصل اصطباري على ميداليات المركز الثاني، وذلك في حضور مندوبو الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية وهم حسين فرج وأحمد مختار وخالد الحديدي، وسمير كرم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية وحسن بدر وكيل المديرية للشباب ومحمد سلامه وكيل المديرية للرياضة وطلعت أبو قورة مدير عام الإدارة العامة للشباب ورمضان عبد الله المدير التنفيذي للإدارة ومنسقا عام الدوري أحمدأبو زيد وهشام مصطفى كما حضر مديري الإدارات الفرعية وهم تامر عمار أشمون وأحمد سلام قويسنا وأشرف وحيد بركة السبع وعصام العزب شبين، بجانب تواجد أحمد أبو طالب رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم، كما شهد الختام تكريم أمن قويسنا .
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ويقود فريق مسجد الخضر جهاز فني مكون من هاني نصحى مدير فني ورامي نصحى مدرب عام وأحمد كمال مدير اداري ومحمد عبدالجليل إداري وعبدالغنى حسين طبيب.

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كما يتولى أحمد المعداوى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مسجد الخضر وتامر نصحي نائب رئيس مجلس الأداره وسمير فتوح آمين الصندوق ومحمد جمال و عبدالفتاح حسن وأحمد بلال أعضاء مجلس الاداره .
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وأشار أحمد المعداوى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مسجد الخضر أن كافة عناصر الفريق سواء لاعبين او جهاز فني وإداري من أبناء البلد لتحقيق الهدف الأسمى من دوري مراكز الشباب وهو رعايه النشئ حيث أوضح أن مجلس الإدارة أصرّ على المبدأ منذ البداية وتحقق الهدف المنشود بالفوز باللقلب للمرّة الاولى في تاريخ مسجد الخضر.

وإختتم تصريحاته بأن فريق مسجد الخضر يسعى للتمثيل المشرّف للمنوفية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والوصول لأبعد نقطة في التصفيات لمواصلة الإنتصارات وإسعاد جماهير الفريق.

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