مفاجأة في مفاوضات كيليان مبابي

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس تمديد تعاقد نجمي الفريق نيمار جونيور وكيليان مبابي وفرص الفريق في التتويج بلقب الدوري، وحظوظه أوروبيا بعد الفوز على برشلونة 4-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.





وقال ليوناردو عبر شبكة "فرانس بلو" الإذاعية "فوجئت بما يتردد من أحكام وتقييم الموقف بالنسبة لمبابي، فهو لاعب تزداد مهمته ومسؤولياته بصفوف الفريق مع الوقت، ولديه بالفعل مسؤوليات، ونتحدث معه منذ فترة طويلة، وموقفنا واضح، ونعرف ما نريده، وسنصل للحظة التي نحسم فيها قرارنا، لقد بدأنا المفاوضات بشكل جيد، وسنقرر قريبا".





وتابع: "نتحدث أيضا مع نيمار، نحن نسير على الطريق الصحيح رغم أن العقود لم توقع بعد، ووصلنا لمراحل جيدة معه، وهدفنا حسم الأمور في أسرع وقت ممكن، ونفس الأمر بالنسبة لخوان بيرنات وآنخيل دي ماريا، نريد تجديد عقود اللاعبين الأربعة".





وينتهي تعاقد نيمار ومبابي في صيف 2022، بينما ينتهي تعاقد بيرنات ودي ماريا ودراكسلر بنهاية الموسم الجاري.