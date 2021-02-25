الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب إثر تصادم سيارتي صحفي وطبيب بالقاهرة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية الاستعلام عن الصحية "لتربى"، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، أثر أصطدام سيارتين ملاكى.



كان قسم شرطة الخليفة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بحدوث مصادمة ومصاب بطريق عين الحياة في اتجاه ميدان الإشارة، وبالانتقال والفحص تبين وجود سيارة ملاكى بها كسر بالفانوس الأمامى يمين وكسر بالفانوسين الخلفيين، قيادة أ ك، ٤٠ سنة، طبيب ونجل إحدى عضوات مجلس النواب، وطرف ثان ص ب، ٢١ سنة، تربى ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى، وطرف ثالث سيارة ملاكى بها كسر بالفانوسين الأماميين والاكصدام الأمامى، قيادة ي م، ٤٦ سنة، صحفى.



بإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الطرف الأول (الطبيب) بطريق عين الحياة اتجاه ميدان الإشارة فوجئ بعبور الطرف الثانى مترجلا فاختلت عجلة القيادة في يده فاصطدم به، وأحدث إصابته وحال سير الطرف الثالث بذات الطريق فوجئ بتوقف الطرف الأول مفاديا الطرف الثانى، فاختلت عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه به من الخلف وتم رفع السيارات، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

