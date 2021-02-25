140 مليون.. إحصائيات بشأن جرعات لقاحات كورونا التي تكفي المصريين



تسعى وزارة الصحة، لتوفير جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، للشعب المصري، حيث تحتاج لتطعيم 70% من المواطنين حتى تعود للحياة الطبيعية دون مخاوف.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إحصائيات جرعات لقاح كورونا التي تكفي لتطعيم الشعب المصري.



تطعيم 70% من المواطنين

تحتاج الدولة المصرية إلى تطعيم 70% من المواطنين حتى نستطيع أن نعود للحياة الطبيعية دون مخاوف، حسب الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.



140 مليون جرعة

وأكد عوف، أن مصر تحتاج إلى 140 مليون جرعة لتطعيم جميع مواطني مصر، مشيرًا إلى أنه مع بداية عام 2021 سيبدأ فيروس كورونا في الانحسار.



وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة لفوق عمر 18 سنة من عدة شركات منهم 40 مليون جرعة من اللقاح الصينى، و20 مليون جرعة من شركة أسترازينيكا، و40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات.



وكانت مصر، تلقت 50 ألف جرعة كأولى شحنات لقاح سينوفارم القادمة من الإمارات العربية المتحدة، في 11 ديسمبر الماضي.



كما استقبلت الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم في الأسبوع الأخير من يناير المنصرم، بمطار القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية.



واستقبلت مصر، أواخر يناير المنصرم، أولى شحنات لقاح فيروس "استرازينيكا"، والتي تضم نحو 50 ألف جرعة، على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية رقم "EK927"، قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.