موسيماني يستعين بـ"بيراميدز" لكشف أخطاء طلائع الجيش

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة مباراة طلائع الجيش ضد بيراميدز سبورت، الأخيرة.

وكان بيراميدز حقق الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابقة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت متابعة موسيماني للمباراة، عقب تسلمه تقرير من جهازه المعاون حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، للعمل عليها قبل مباراة الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، على ملعب الأهلي we السلام، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.