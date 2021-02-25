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قد يغيب لنهاية الموسم.. صدمة جديدة تضرب ليفربول بشأن نجم الفريق

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، موقف قائد الريدز جوردان هندرسون اليوم، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب يترقب موقف هندرسون بعد إصابته

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هندرسون لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، قد خضع هندرسون لتصوير مقطعي لمكان الإصابة وهناك مخاوف من حاجة اللاعب للخضوع لعملية جراحية.

وأشارت إلى أن أنه حال ثبوت حاجة هندرسون للجراحة، فإنه سيغيب لمدة 12 أسبوعا، ما ينهي موسمه مع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي.

ويواجه هندرسون لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خطر الغياب عن نهائيات كأس أوروبا مع المنتخب الإنجليزي.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه حال لم تكن الجراحة مطلوبة، فإن هندرسون سيغيب عن فريقه في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي على الأقل، إضافة إلى لقاء الإياب مع لايبزيج في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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