Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وخريطة الأمطار حتى الثلاثاء 02 مارس 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 02 مارس 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 02 مارس 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

الخميس 25 فبراير 2021
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد.

الجمعة 26 فبراير 2021
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
 
 شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد. 

السبت 27 فبراير 2021
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير 2021
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 01 مارس 2021
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

الثلاثاء 02 مارس 2021
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كم درجة الحرارة اليوم كم درجة الحرارة الان كم درجة الحرارة درجه الحراره النهارده درجة الحرارة غدا درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة الان درجة الحرارة درجات الحراره المتوقعه اليوم درجات الحرارة مباشر درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حاله الطقس غدآ درجات الحراره المتوقعه حالة الطقس غدآ درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس درجة الحرارة غدا حالة الطقس درجة الحرارة حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو اليوم الطقس اليوم وغدا

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ أقل من ساعتين

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تجديد عقد قائد ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. تعرف على مواعيد 10 مباريات للأهلي في الدوري والكأس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ أقل من ساعتين

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

12:59 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»