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عالم أزهري: إثم الخيانة الزوجية يقع على الطرفين (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ حمادة طنطاوي، من علماء الأزهر الشريف، إن الزواج شيىء مقدس، ووصفه الله بالميثاق الغليظ، والزوجة أمانة عند الزوج، له عليها حقوق، ولها عليه حقوق، وإذا حدث خلل فالزواج كالخيانة فالطرفين مشتركين في الإثم، حيث أن الطرفين يثابوا أو يعاقبوا.

وأشار "طنطاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن الخيانة الزوجية هى إقامة علاقة غير شرعية، يقيمها أحد الزوجين مع طرف ثالث، منوها بأن الخيانة الزوجية تندرج تحت خيانة الأمانات لأن الزوجة هى أمانة عند الزوج.

وأضاف أن الزوج سيسأل عن زوجته حافظ عليها أم ضيعها، والزوجة ستسأل عن زوجها ورعايته، متابعا: "الإنسان الخائن ليس مؤمن.. لأن الإنسان المؤمن يحافظ على الأمانة".

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