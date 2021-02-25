"تعليمية قوص" تفتتح معرض الفنان التشكيلي أحمد الطباخ





إفتتح الدكتور محمد خلف الشريف مدير عام إدارة قوص التعليمية، صباح اليوم الخميس معرض الفنان التشكيلي احمد الطباخ والمقام بمدرسة شركة السكر الثانوية تحت عنوان " قوص التي لا نعرفها.



جاء ذلك بحضور سيد خليل مدير المدرسة وهالة عبدالحكيم وكيل المدرسة والاديب مراد محمد حسن المصور محمد محفوظ بغدادى والقاص عصام هلالي وعزت الشريف مدير العلاقات العامه بالادارة واحمد جابر وسيد مصطفي من قصر ثقافة قوص نجاح العمدة عضو فريق الجودة والفنان فهد مصطفي القط، والصحفية اسماء عطا ومني العويضي كبيرة الاخصائيين بالمدرسة وعبدالرحمن الجهيني امين اتحاد طلاب الإدارة واعضاء هيئة تدريس المدرسة.



هذا وأعرب الدكتور محمد خلف مدير الإدارة عن سعادته بما شاهده من لوحات فنية سطرت حضارة لبلد العلم والعلماء عبر عدة حقب تاريخية مرت بها لتجعلمها كعبة للعلم ليس بمصر وحدها بل كانت قبلة للعالم العربي كله.



كما اثني الاديب مراد محمد حسن علي جودت الاعمال الفنية المعروضة والتي ابدع فيها الفنان التشكيلي احمد الطباخ ليصعنا داخل عدة فترات زمنية مشهود عيان من خلال عدة لوحات سطرت لمجد قوص وقراها.



القاص عصام هلالي، يرى ان الفنان الطباخ وضع بصمه حقيقية متميزة منذ ان حط رحالة باص قوص الحبيبة بعد إنهاء اعماله بدولة الكويت الشقيقة لتفوز به بلده باعتباره نابغة فنية بالوطن العربي لاتكرر.



يذكر ان الفنان التشكيلي احمد الطباخ ابن المؤسسة التعليمية بقوص، كان معارا علي مدار العشر سنوات الماضية بدولة الكويت معلما التربية الفنية والتي حقق بها نجاحات كبيرة من خلال عدة معارض خليجية اقامها دلع صيته خلالها واصبح من التشكيليين المعدودين بالعالم العربي.