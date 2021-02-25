بعد 30 واقعة.. سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة والمفتاح المصطنع أسلوبهم

نجحت أجهزة الأمن في إسقاط أخطر عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع عقب ارتكابهم 30 واقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.







عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (30) واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وبمناقشتهم قرروا إعادة عدد (11) سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية كما أرشدوا عن عدد (5) سيارات وكذا (14) شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى (4) من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية "، وأمكن ضبطهم (تاجر خردة -سمكري سيارات – مالكى محال قطع غيار سيارات، لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.





