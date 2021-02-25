Advertisements

بعد 30 واقعة.. سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة والمفتاح المصطنع أسلوبهم

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت أجهزة الأمن في إسقاط أخطر عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع عقب ارتكابهم 30 واقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (30) واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وبمناقشتهم قرروا إعادة عدد (11) سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية كما أرشدوا عن عدد (5) سيارات وكذا (14) شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى (4) من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية "، وأمكن ضبطهم (تاجر خردة -سمكري سيارات – مالكى محال قطع غيار سيارات، لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.


أخبار تهمك

كورتوا يقر باعتراف مثير بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. تعرف على مواعيد 10 مباريات للأهلي في الدوري والكأس

منذ ساعة الا ربع

رسالة نجم الزمالك المثيرة تشعل أزمة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب أتالانتا يفتح النار على الجميع بعد الخسارة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات تجديد عقد قائد ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ يوم

نجم ليفربول: هدفنا الفوز على أفضل فريق في العالم

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الطلائع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

12:59 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

10:02 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»