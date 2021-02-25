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النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق هارب في حادث سير بالبساتين

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الخميس، بضبط واحضار سائق هارب إثر اصطدامه مع آخر مما أسفر عن وفاة عامل، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وإرسال تقرير واف بها.

وتلقى ‏قسم شرطة البساتين إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بحادث تصادم شخص بزهراء المعادي خلف المسجد العظيم دائرة القسم وبالوصول تبين حدوث حادث تصادم بين كل من طرف أول أحمد م، ١٦ سنه، عامل ومقيم مركز ديروط أسيوط قائد الدراجة البخارية رقم د ور ٥٩٧٨ (متوفى )، وطرف ثان محمد ع، ٢٧ سنة، عامل بقهوة، وجمال ع، ٢٤ سنه، عامل، مستقلين سيارة نقل.

وفرت السيارة المتسببة في الحادث من محل البلاغ قبل وصول رجال الشرطة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مستشفى اليوم الواحد، وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادة المتوفى، واصطحاب الطرف الثاني إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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