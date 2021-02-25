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3 مباريات ترفع فترة الشك في أتلتيكو مدريد

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:23 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
وكالات
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يجب على أتلتيكو أن يثبت أقدامه في صدارة الدوري الإسباني في الموسم الجاري، بعد أن سمح لريال مدريد وبرشلونة بتهديد موقعه، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد أن كان أتلتيكو ينفرد بالصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه (وله مباريات مؤجلة) بات يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد، الوصيف، ولا يزال له مباراة مؤجلة، ويتفوق بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ولم يحقق أتلتيكو أي انتصار في آخر 3 مباريات بجميع المسابقات، وكانت آخر هذه الإخفاقات، الخسارة على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي 1-0  في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ليصبح مهددا بتوديع البطولة القارية مبكرا.

وقد صار ما بدا موسما رائعا محتملا لأتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيموني، حلما صعب المنال بعد الكبوات الأخيرة للفريق.

ويخرج أتلتيكو لملاقاة مضيفه فياريال، صاحب المركز السادس، الأحد المقبل، في المرحلة 25 من الليجا، في مواجهة لن تكون سهلة مطلقا بالنسبة للمتصدر.
 
وقال سيميوني بعد الخسارة أمام تشيلسي: "نعيش أوقاتا صعبة... هذه حقيقة بشكل أكبر فيما يتعلق بالنتائج. علينا أن نركز وأن نعمل بقوة ونتحسن".

واهتزت شباك أتلتيكو في 8 مباريات متتالية، وهو أمر غير مسبوق في عهد سيميوني منذ 2011.


 
ويلتقي برشلونة (الثالث) مع مضيفه أشبيلية، صاحب المركز الرابع، يوم السبت، بعد فوزه على إلتشي أمس الأربعاء.

وخسر برشلونة على ملعب أشبيلية (رامون سانشيز بيزخوان) 2-0، في ذهاب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا في وقت سابق الشهر الجاري، لذلك يسعى البارسا للثأر قبل إياب الكأس، الأربعاء المقبل.

وتعادل برشلونة مع ضيفه قادش الأسبوع الماضي، لكنه يتمسك بأمل المنافسة على اللقب، والفوز على أشبيلية قد يكون خطوة حاسمة على الطريق الصحيح.

وقال كومان مدرب برشلونة: "من المهم الفوز لأننا فقدنا الكثير من النقاط في بداية الموسم، وكان أغلبها على ملعبنا".

وأضاف: "إذا لم نفز بكثرة، لن يكون لدينا فرصة، في آخر 13 أو 14 مباراة علينا أن نقترب من المثالية، المشكلة تأتي من بداية الموسم".

ويعول كومان على نجمه ميسي الذي عاد لمستواه، وسجل هدفين في شباك إلتشي ليتصدر هدافي الدوري الإسباني بـ 18 هدفا.

وأثبت أشبيلية، بقيادة مدربه لوبتيجي، أنه عقبة يصعب تجاوزها في الدوري، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية، فصعد للمركز الثالث، بعد فوزه على أوساسونا، الإثنين الماضي، لكن برشلونة حل مكانه بعد يومين فقط.

من المباراة

وخاض أشبيلية 23 مباراة مقابل 24 مباراة لبرشلونة، وحال فوز الأندلسيين، سيصبح منافسا بقوة على اللقب.

وفاز أشبيلية بلقب الليجا مرة واحدة من قبل في موسم 1945-1946، ويبتعد حاليا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو المتصدر.

ويخوض ريال مدريد حامل اللقب مواجهة صعبة يوم الإثنين في مواجهة ضيفه ريال سوسيداد، صاحب المركز الخامس.

وسجل الريال تحت قيادة مدربه زيدان سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا، بينها الفوز على أتالانتا الإيطالي 1-0، أمس الأربعاء في دوري الأبطال، رغم كثرة الغيابات في الفريق.

ويفتقد زيدان جهود هدافه كريم بنزيما بنزيمة وقائده سيرخيو راموس والعديد من الأوراق الرابحة، لكن الفريق سجل 5 انتصارات متتالية على مستوى جميع المسابقات.

وتنطلق الجولة 25 للدوري الإسباني غدا الجمعة بمباراة ليفانتي مع أتلتيك بيلباو.

ويلتقي بعد غد السبت إيبار مع هويسكا وألافيس مع أوساسونا وخيتافي مع فالنسيا.

ويلتقي الأحد سيلتا فيجو مع بلد الوليد وقادش مع ريال بيتيس وغرناطة مع إلتشي.

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