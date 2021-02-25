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تعليق صادم من ساندي بعد اتهامها بالفشل

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
نانسي سمير
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شاركت الفنانة ساندى مع جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " مقطع فيديو لها في أحد مدن الملاهي وهي تتنزه مع أصدقائها وعلقت قائله "اتبسطنا أوي اليوم ده، تحدي أغنية إزيك النهاردة"، وهي الأغنية التي أطلقتها مؤخرًا




وقد لاقت العديد من التعليقات منها السلبي والإيجابي ولكن الذي أثار إستفذاذها تعليق من أحد متابعيها يقول  " أنتي عاوزه تنجحي الأغنيه بالعافيه ..أغنيتك فاشله زي ألبومك اللي فات أنتي بقيتي متخصصه في الفشل "


لترد عليه قائلة:" أنا بغني علشان أضايقك مش علشان أنجح "

كشفت ساندي بخصوص أغنيتها الجديدة ورد فعل الجمهور عليها  قائله "الأغنية عجبت الناس ومبسوطة من ردود أفعالهم، والأغنية حققت صدى حلو جدًا في المغرب، الحمد لله اني وصلتلهم مع اني مكنش هدفي الأغنية توصل لبلد معينة، ومدفعتش فلوس عشان الاغنية تنتشر أكتر، وكنت تريند رقم 1 في مصر بعد نزول الأغنية بيوم واحد، الأغنية جريئة وبتحط الواحد في مود حلو "

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