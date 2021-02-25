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أتلتيك بيلباو يخفض رواتب لاعبيه للمرة الثانية

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:26 م
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
وكالات
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أعلن نادي أتلتيك بيلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني موافقة الفريق الأول على خفض الرواتب بنسبة 8.43% بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وهذا الاتفاق هو الثاني الذي يتوصل إليه النادي، الذي يشتهر بالتعاقد فقط مع لاعبين من إقليم الباسك، مع الفريق الأول منذ بداية الجائحة.

وفي أبريل وافق الفريق الأول على خفض الرواتب بنسبة 6%. وسيستمر الاتفاق الجديد حتى نهاية الموسم الحالي.

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