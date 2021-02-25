Advertisements
أتلتيك بيلباو يخفض رواتب لاعبيه للمرة الثانية
الخميس 25/فبراير/2021 - 02:26 م
وكالات
Advertisements
أعلن نادي أتلتيك بيلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني موافقة الفريق الأول على خفض الرواتب بنسبة 8.43% بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وهذا الاتفاق هو الثاني الذي يتوصل إليه النادي، الذي يشتهر بالتعاقد فقط مع لاعبين من إقليم الباسك، مع الفريق الأول منذ بداية الجائحة.
وفي أبريل وافق الفريق الأول على خفض الرواتب بنسبة 6%. وسيستمر الاتفاق الجديد حتى نهاية الموسم الحالي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements