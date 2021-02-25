بـ186 طربة حشيش.. سقوط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 186 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية.





وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 186طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سيارة)، وذلك حال إستقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما والسيارتين فى عملية الترويج.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

