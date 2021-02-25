بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ بعيد فصح يونان





نشر الأنبا هانى باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية تهنئة بمناسبة فصح يونان وقال فيه: الاباء الأحباء، الرهبان والراهبات،وشعب الايبارشية البطريركية المبارك

سلام ومحبة في الرب يسوع.





مضيفا: نحتفل اليوم بفصح يونان، ولادته الجديدة، وهي ليست فقط الخروج من جوف الحوت هي اكثر خروجه من أفكاره الشخصية وقبوله لمشئية الرب. هذا فصح يونان: عبوره من ذاته الى الرب، من فكره الى فكر الرب. وهذا ما اتمناه لي ولكم.



مضيفا: فبالنيابة عن غبطة ابينا البطريرك، الانبا إبراهيم اسحق، أتوجه اليكم بخالص التهنئة.