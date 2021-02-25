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حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار عن وجود اهتمام من جانب نادي جلاتا سراي التركي، لضم اليو ديانج نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية، أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من النادي التركي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان حدد سعر بيع اليو ديانج، والذي يقدر بنحو 4 مليون يورو، في الوقت الذي يرتبط فيه اللاعب بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة مع القلعة الحمراء.

وكانت كشفت صحيفة "تافاكيم" التركية، أن اللاعب نال إعجاب مسئولو نادي جلاتا سراي التركي، أثناء متابعتهم لمصطفى محمد لاعب الفريق الحالي المعار من صفوف الزمالك.

وأكدت الصحيفة أن مسئولو نادي جالاتا سراي يدرسون التقدم بعرض قوي إلى النادي الأهلي من أجل الظفر بخدمات النجم المالي ليزامل مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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