جثة داخل جراج.. معاينة النيابة لجثة عجوز الزاوية

كشفت معاينة نيابة الزاوية الحمراء فى واقعة العثور على جثة مسن داخل أحدى الجراجات، وتبين أنها لرجل فى منتصف العقد السابع من العمر ولا يوجد بها أى أصابات ظاهرية ويرتدى كامل ملابسه،ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته.



تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بالعثور على جثة لرجل وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمُسن ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

