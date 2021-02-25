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مبابي يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال يواصل هيمنته على صدارة قائمة خاصة مع تغيير طفيف عن الموسم الماضي والذي من الممكن أن يدعم طموحات ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لخطف النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسلطت التقارير الصحفية الضوء على دراسة أجرتها شركة كي بي إم جي الاستشارية التي أكدت فيها أن مبابي هو أغلى اللاعبين سعرا في العالم بقيمة تبلغ قدرها 185 مليون يورو بينما بيدري نجم برشلونة الإسباني الصاعد هو الأكثر تقييما عالميا خلال العام الماضي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الفرنسي يعتبر اللاعب الأكثر قيمة للموسم الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليون يورو مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2020.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مبابي يتصد القائمة التي تضم أيضا هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون يورو الذي جاء في المركز الثاني وهو نفس سعر رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه يظهر في المراكز العشرة الأولى أيضا جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني بقيمة تبلغ قدرها 118 مليون يورو بالإضافة إلى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انخفض سعره 10 ملايين ليبلغ 115 مليون يورو وهي نفس قيمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين بلغت قيمة كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي 114 مليون يورو ونجمي ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد 111 مليون يورو وساديو ماني 110 مليون يورو.

وألمحت التقارير الصحفية أن إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني خرج من العشرة الأوائل، حيث جاء في المركز الحادي عشر بسعر 110 مليون يورو.

ولفتت التقارير الصحفية أنه يوجد 7 نجوم من أفضل 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي بينما ليس من بينهم أي لاعب في الدوري الإسباني أما بالنسبة للأكثر تقييما يتصدر بيدري القائمة بزيادة قدرها 26 مليونا مقارنة في الموسم الماضي يليه فيل فودين نجم مانشستر سيتي الذي زادت قيمته بمقدار 20 مليونا.

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