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حمزة نمرة يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية"فيه ناس"

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حمزة نمرة يتصدر تريند يوتيوب بأغنيةفيه ناس
تصدر النجم حمزة نمرة، بأغنيته الجديدة"فيه ناس" حيث احتلت المركز الثاني بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على"يوتيوب" مصر ومراكز متقدمة بالوطن العربي على نفس الموقع.

أغنية"فيه ناس" من كلمات الشاعر محمد هشام رجب، وسامي علي، وألحان رامي عادل، وتوزيع كريم عبد الوهاب.


جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، وطرح أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.
وكل أغنية طرحها حمزة، تصدرت وقت عرضها المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما نالت اعجاب جميع الجماهير المصرية والعربية الذين أشادوا بالكلام واللحن.

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